Ärger um Special Olympics Statt großer Freude Ärger und Frust

Was war das für eine freudige Mitteilung am Freitag – auf den ersten Blick: Das Saarland ist 2026 Ausrichter der nationalen Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Dies gab der Bundesverband Special Olympics Deutschland (SOD) just am 23. Februar bekannt. Rund 13 000 Teilnehmer werden zu den Wettkämpfen in 20 Disziplinen erwartet. Die Ministerpräsidentin freute sich, der Sportminister freute sich, der halbe Landtag freute sich, der Hotel- und Gaststättenverband freute sich.