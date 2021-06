Reaktionen aus dem Grünen Kreis zu Rücktritt von Kardinal Marx : Respekt, Anerkennung und Hoffnung auf einen Neuanfang

Merzig-Wadern Der Rücktritt von Kardinal Reinhard Marx bewegt auch viele Menschen im Kreis Merzig-Wadern. Von 2002 bis 2008 war Marx Bischof von Trier.

Ich frage mich, was der Kirche mehr hilft: Wenn ein Bischof mit all seinen Möglichkeiten aktiv an der Aufarbeitung dieser Skandale mitarbeitet, oder wenn er zurücktritt? Um auf diese Fragen zu antworten, habe ich zu wenig Einblick in interne Vorgänge der Kirchenführung und -verwaltung. Ich respektiere die Entscheidung von Kardinal Marx, um die er sicherlich lange gerungen und gebetet hat. Ich bete für ihn und alle unsere Bischöfe, die in einer schweren Zeit die Verantwortung für unsere Kirche haben. Skandale, die die Glaubwürdigkeit der Kirche erschüttern und wehrlosen Menschen so viel Leid zugefügt haben, müssen endlich überwunden werden, damit die Kirche wieder das tun kann, wozu sie von Christus gegründet ist: Seine ‚Frohe Botschaft’ den Menschen zu bringen! Daran wollen auch heute noch viele Gläubige mitarbeiten, möge ihnen dies auch geglaubt werden! Ich hoffe, dass viele Christen den Mut haben, auch in einer Zeit der Zerrissenheit, bei Christus und der Gemeinschaft zu bleiben, die er gewollt hat.“