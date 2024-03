Reaktion aus dem Rathaus Hoffeld: Werden auf Ausbau der Psychiatrie drängen

Gegenüber der SZ erklärt Marcus Hoffeld: „Zunächst ist es positiv, dass das Insolvenzverfahren abgeschlossen und die Klinik weitergeführt werden kann. Ich danke allen, die an der Rettung des Klinikums aktiv mitgewirkt haben, vor allem den Mitarbeitern der Klinikum Merzig gGmbH, die sich trotz der angespannten und herausfordernden Situation mit großem Engagement um Patienten in der Klinik sowie Bewohner im Seniorenzentrum gekümmert haben.“ Bei aller Freude über den Weiterbestand des Klinikums bedauere er aber, dass nicht alle Beschäftigten ihren Arbeitsplatz im Klinikum behalten konnten. Jetzt gelte es nach vorne zu schauen, sagt Hoffeld: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass der stationäre Teil der psychiatrischen Abteilung – wie angekündigt – vergrößert wird. Außerdem werden wir weiterhin mit Nachdruck dafür werben, dass auch Bund und Land sich an der Finanzierung des Klinik-Defizits beteiligen.“ Der OB erinnert daran, dass die Kreisstadt den mit Abstand größten Teil des Finanzierungsdefizits trage. Die weiteren Kommunen im Landkreis zahlten ebenfalls. „Es wäre wünschenswert, wenn Bund und Land uns nicht weiterhin alleine bezahlen lassen.“