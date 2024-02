„Restabfall zieht Ratten magisch an“ Ratten und Container-Chaos: So steht es um Losheims Probleme

Das klingt so, als sei das Problem mittlerweile gelöst, zumindest was die Leerung der Container angeht. Die Sauberkeit an deren Standorten und damit auch der Rattenbefall liege aber auch in der Hand von anderen, betonen alle Beteiligten. Für sie steht fest: Die Bürgerinnen und Bürger trugen mindestens eine Mitschuld an der Situation. Es würden auch dann Abfälle an den Standplätzen abgeladen und einfach hinterlassen, wenn die Container voll waren – und zwar alle Arten von Abfällen, zum Beispiel Essensreste. Das ist weder im Sinne des Unternehmens, der mit der Reinigung beauftragten Gemeinde noch der Mülltrennung im Allgemeinen. Wohl aber im Sinne der Ratten, die sich immer weiter ausgebreitet haben. Auch der Entsorgungsverband weist ausdrücklich darauf hin, dass Restabfall „ausschließlich in die Graue Tonne gehört und Ratten bekanntermaßen ‚magisch‘ anzieht“.