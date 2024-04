Manuel Kerber aus Orscholz privat Wie früher im Fußball will er Dinge vorantreiben

Orscholz · Am 9. Juni werden in fünf Kommunen des Kreises die Bürgermeister neu gewählt. Wir stellen alle Kandidaten vor, die sich dann zur Wahl stellen. Heute: Manuel Kerber, CDU-Kandidat in Mettlach.

11.04.2024 , 18:00 Uhr

Manuel Kerber während des Sonnenaufgangs an der Saarschleife. Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark