Hinweise gesucht : Polizei Wadern fragt: Wem gehört ein schwarzer Alfa Romeo?

Thailen Den Besitzer oder Fahrer eines schwarzen Alfa Romeo sucht die Polizei in Wadern.

Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung in der Hauptstraße in Weiskirchen-Thailen wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag, um 1.40 Uhr der schwarze Alfa Romeo mit angebrachtem französischen Kennzeichen von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland festgestellt. Die Beamten sicherten den Fahrzeugschlüssel. Durch internationalen Rechtshilfeverkehr über die polizeiliche Kontaktdienststelle in Frankreich wurde ermittelt, dass dieser Alfa Romeo derzeit nicht haftpflichtversichert ist. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto in letzter Zeit im Bereich Weiskirchen, Wadern und Losheim am See benutzt wurde.