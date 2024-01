Schneefall behindert Verkehr im Grünen Kreis Nach dem Glatteis kam der Schnee

Unfälle mit Blechschäden und viele liegen gebliebene Lkw: Starker Schneefall hat am Donnerstagmorgen für Chaos auf so manchen Straßen im Grünen Kreis gesorgt – wie etwa auf der Autobahn zwischen Perl und Schengen. Am Morgen standen auf Luxemburger Seite mehrere Lkw quer. Die Autobahn wurde ab der Abfahrt Merzig-Wellingen in Richtung Luxemburg voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Das hat die Polizei-Inspektion Merzig auf SZ-Anfrage mitgeteilt. Im Laufe des Vormittags wurde die Sperrung laut Polizei wieder aufgehoben. „Die Autos stauten sich bei der Auf- und Abfahrt bei Borg“, berichtete Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch über seine Beobachtungen, die er auf der Fahrt von zu Hause aus ins Perler Rathaus machte. „Es war kurz nach sieben Uhr, als ich an dieser Stelle vorbeigekommen bin. Da ging nichts mehr – auch nicht auf der Autobahn. Vom Markustunnel bis Borg war alles dicht“, sagte Uhlenbruch.