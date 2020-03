Grausiger Fund bei Losheim : Frau findet abgetrennten Ziegenkopf

Losheim-Rissenthal Am Rand ihrer Pferdekoppel in Losheim-Rissenthal an der L 377 hat eine Frau am Donnerstagabend einen abgetrennten Ziegenkopf gefunden.



Einen grausigen Fund hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr eine Pferdebesitzerin in Losheim-Rissenthal gemacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, fand die Frau auf ihrer Pferdekoppel, die entlang der Landstraße L 377 führt, einen abgetrennten Ziegenkopf. Offenbar wurde der Kopf mit einem sauberen Schnitt abgetrennt, Tierfraß kann laut Polizei aufgrund der glatten Wundränder ausgeschlossen werden.

Die Polizei vermutet, dass der Tierkopf dort als Abfall „entsorgt“ wurde. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Verstöße gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz.