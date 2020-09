In Merziger Bahnhofstraße : Unbekannter bedroht Jugendliche mit Pistole

Mit einer Pistole habe der Unbekannte die Jugendlichen bedroht, teilte die Polizei mit. Foto: dpa/Federico Gambarini

Merzig Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße in Merzig zwei Jugendliche mit einer Pistole bedroht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren die Jugendlichen auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als der Täter sich zu ihnen umdrehte und aus seinem vorderen Hosenbund die Pistole zog und die Waffe auf die Jugendlichen richtete. Anschließend steckte er die Pistole wieder in seinen Hosenbund und die Jugendlichen flüchteten.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Jugendlichen beschrieben den Täter als zirka 1,60 Meter groß und etwa 50 Jahre alt. Er habe ein stämmiges, untersetztes Erscheinungsbild und trug eine kurze blaue Jogginghose und ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Adidas“.