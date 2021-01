Betrugsmasche mit Fakeanrufen im Saarland : Polizei warnt vor „Microsoft“-Anrufen

Wadern-Wadrill Am Samstag ist ein 66-Jähriger aus Wadrill dem Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters auf den Leim gegangen. Polizei und Verbraucherzentrale warnen vor der Masche.

Die Betrugsmasche der „Microsoft“-Anrufe ist schon länger bekannt - immer wieder fallen Menschen aber darauf herein. So auch am vergangenen Samstag, als ein 66-jähriger Mann aus Wadern-Wadrill über den Tag verteilt mehrere Anrufe erhielt, in denen sich ein Mann mit ausländischem Akzent als Support-Mitarbeiter von Microsoft ausgab. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, erzählte der Anrufer dem 66-Jährigen, dass die Funktionsfähigkeit seines Computers durch mehrere Computerviren gefährdet sei.