Polizeikontrolle in Losheim : Wurfstern, Drogen und Diebesgut - Polizei wird bei 35-Jährigem mehrfach fündig

Losheim am See Unerlaubte Waffen, Amphetamine, eine geklaute Bankkarte und ein manipuliertes Nummernschild - etliche Delikte gehen auf das Konto eines 35-Jährigen Losheimers, den die Polizei am Sonntagabend kontrollierte.

Verstoß gegen das Waffengesetz, Verdacht des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Verdacht der Urkundenfäschung - gleich mehrere Strafanzeigen erwarten einen 35-Jährigen Losheimer nach einer Polizeikontrolle am späten Sonntagabend.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel ihr gegen 23.45 Uhr ein Fußgänger mit Rucksack und Motorradhelm in der Hochwaldstraße in Losheim auf. Der Mann stand nach Angaben der Beamten augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Im Helm fanden die Polizisten einen Wurfstern - einen laut Waffengesetz verbotenen Gegenstand. Am Gürtel war ein Einhandmesser befestigt - auch dies verstößt gegen das Waffengesetz.

Im Rucksack fanden die Beamten Amphetamine sowie eine zur Fahndung ausgeschriebene Sparkassen-Karte eines 61 Jahre alten Saarbrückers sowie die Fahrkarte eines 40-Jährigen aus Ensdorf. Der 35-Jährige gab an, Bank- und Fahrkarte gefunden und danach behalten zu haben.

Angesprochen auf seinen Motorradhelm gab er zunächst an, diesen gerade gefunden zu haben. Im weiteren Verlauf dergab der 35-Jährige zu, dass er seinen Roller nur wenige Meter weiter abgestellt habe und der Helm ihm gehöre. Das am Roller angebrachte Versicherungskennzeichen hatte eine grüne Grundfarbe, war aber schwarz überlackiert, um die Gültigkeit für das aktuelle Versicherungsjahr 2020 vorzutäuschen.