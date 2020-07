Polizei ahndet Fahren ohne Fahrerlaubnis : Autofahrerin mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Losheim/Weiskirchen Urkundenfälschung, unterwegs ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinfluss: Einige Verstöße sind der Polizei bei Verkehrskontrollen am Wochenende in den Gemeinden Losheim am See und Weiskirchen aufgefallen.

Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt. So entdeckten Beamte am Samstag um 8.45 Uhr in der Niederlosheimer Straße in Losheim am See, dass die Kennzeichen am Auto einer 37-jährigen Fahrerin nicht für ihren Wagen zugelassen waren. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen waren entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kennzeichenschilder stellte die Polizei sicher. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, heißt es in der Polizeimeldung weiter.