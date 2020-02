Im Merziger Schwimmbad „Das Bad“ : Dieb bricht Umkleiden auf und stiehlt Wertgegenstände

Merzig Vermutlich mit einem Schraubendreher hat ein unbekannter Dieb im Merziger Schwimmbad „Das Bad“ Kleiderspinde aufgebrochen. Daraus stahl er Wertgegenstände.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, 13.2., mehrere Umkleidespinde im Schwimmbad „Das Bad“ in Merzig aufgebrochen. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, verwendete der Dieb vermutlich einen Schraubendreher. Damit öffnete er mehrere Kleiderspinde und stahl daraus Wertgegenstände.