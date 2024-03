Pizzeria Basilico Schwemlingen Unter neuem Namen gibt’s hier jetzt noch mehr Pizzen

Seit Mitte Februar heißt das ehemalige Ristorante Pizzeria Roma im Merziger Stadtteil Schwemlingen jetzt Pizzeria Basilico. Besitzerin ist nach wie vor Bojana Milovanovic, die das Gebäude inklusive Hotel mit 20 Zimmern im Jahr 2021 erworben und renoviert hat. Gemeinsam mit ihrem Freund Raoul Piergentili hat sie aber nun beschlossen, sich nur noch auf Antipasti, Pizzen, frittierte Speisen und Desserts zu spezialisieren. „Es war schon immer mein Traum, eine eigene Pizzeria zu haben. Der Geruch einer frischen Pizza mit frischen Tomaten und Basilikum hat mich bereits in meiner Jugend dazu inspiriert“, erzählt die 25-Jährige, die in der Region Marken in der Nähe von Ancona aufgewachsen ist.