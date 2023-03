Gastronomie und Genuss Ein italienischer Holzofen sorgt für Hitze

Seit über 35 Jahren ist das Pizza-Restaurant „Alt Rappweiler“ eine feste Institution in Rappweiler-Zwalbach. Das Lokal in der Merziger Straße 21 war in früheren Zeiten eine Metzgerei mit Gastwirtschaft und großem Saal. Das Gebäude stand längere Zeit leer, und so beschlossen Jutta Hirtz und Gerhard Kiefer, sich mit einem Pizza-Restaurant selbstständig zu machen. Kiefer hatte jahrelange Erfahrung als Pizzabäcker in einer Pizzeria in Wadern und Jutta Hirtz war gelernte Köchin – gute Voraussetzungen also für den Schritt in die Selbstständigkeit.