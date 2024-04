Verbindung von Merzig nach Borg eröffnet Pilgerer können jetzt in Merzig auf den Jakobsweg starten

Tapfer trotzen die Wanderer auf ihrer Route von Merzig zum Jakobsweg an der Obermosel den Unbilden des Wetters. Regengüsse wechseln mit Hagel, seltenen sonnigen Momenten und Windböen ab. Am Ende der rund 38 Kilometer in Kesslingen scheint der Winter zurückzukehren: Dicke Schneeflocken treiben über den kleinen Perler Ortsteil und machen die kurze Etappe von der Jakobus-Kapelle zu der Schutzhütte zu einer erneuten Herausforderung. Doch das launische Wetter vermag die gute Stimmung unter den rund 40 Leuten nicht zu trüben – im Gegenteil. Mit der Zuwegung, die die Gruppe an diesem Tag erstmals erkundet, kommen die Merziger jenem Apostel ein Stück näher, der wohl zu den bekanntesten Heiligen weltweit zählt (wir berichteten kurz).