Picknick der Nationen In Mechern wurde es international

Die Verkostung war wie immer kostenlos, allerdings wurde um eine Spende gebeten – davon wurde auch in diesem Jahr wieder rege Gebrauch gemacht. Die Spenden, die gesammelt werden, kommen laut der IG Integration wie in jedem Jahr Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund zugute. In den vergangenen Jahren wurden so demnach mit einem Teil der Spenden Geflüchtete unterstützt, die in Merzig ein neues Zuhause gefunden haben. Mehreren traumatisierten Kindern habe man durch die Übernahme der Kosten für pädagogisches Reiten einen guten Start in die neue Umgebung ermöglichen können. Durch diesen finanziellen Spielraum kann die IG nach eigenen Angaben unbürokratisch und zeitnah in Notfällen helfen. Bei der Hilfe stehen Einzelschicksale im Vordergrund. So habe sich die IG vor wenigen Wochen entschieden, einer Mecherner Familie, die erst kürzlich den Campingplatz in Siersburg übernommen hat und durch die Unwetter großen Schaden erlitten hat, mit einer Spende aus dem Spendentopf des Vorjahres vom Picknick zu unterstützen.