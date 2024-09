46 Jahre im Dienst des Bistums Trier Zum Abschied kamen viele Freunde

Sie ließen ihn nicht gern gehen, die Gläubigen aus Hilbringen und den umliegenden Dörfern, die in die Kirche St. Petrus in Ketten gekommen waren, um ihren langjährigen Pastor Peter Frey in den Ruhestand zu verabschieden. 46 Jahre lang hatte er im Dienst des Bistums Trier gestanden, davon 44 als Priester. Seit 2015 war er leitender Pfarrer der 2022 zur Pfarrei St. Maria Merzig (Hilbringen) fusionierten Pfarreiengemeinschaft.