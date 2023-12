Kommentar Die Bahn manövriert sich aufs Abstellgleis

Da passt es ins traurige Bild, was die Bahn sich jetzt an der Obermosel abhält. Es ist reichlich dreist, von jetzt auf gleich Züge zu stoppen. Geradezu gemein, auf jeden Fall unprofessionell sind die Argumente, mit der der Ausfall begründet wird. Die Bahn ist nicht das einzige Unternehmen, das aktuell Krankenscheine und einen Abbau von Überstunden verkraften muss. Es dürfte aber nicht viele geben, die derart amateurhaft damit umgehen. Leidtragende dieses Trauerspiels sind die Schüler und Pendler, die jetzt viel länger mit Bussen unterwegs sind – ohne dass sie auf ein Konkurrenzunternehmen ausweichen könnten. Eines ist gewiss: Mit Aktionen wie in Perl manövriert sich die Bahn noch weiter aufs Abstellgleis.