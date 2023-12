Alle Züge fallen aus Bahn stoppt Züge zwischen Perl und Trier

Die Ankündigung der Deutschen Bahn (DB), von Montag, 11. Dezember, bis vorerst 1. Januar alle Züge von Perl nach Trier ausfallen zu lassen, ist nach Ansicht des Perler Gemeinderates eine Zumutung. Alle Züge der Linie RB 82 werden laut DB bis Neujahr durch Busse ersetzt – ein Schritt, den die Perler nicht hinnehmen wollen. So gaben die Mitglieder des Gremiums in der Jahresabschlusssitzung am Freitag Bürgermeister Ralf Uhlenbruch den Auftrag, bei der Bahn sowie den Landesregierungen des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz Protest gegen diese Vorgehensweise einzulegen.