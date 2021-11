Merzig-Wadern : Zehn neue Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Das Landratsamt des Kreises Merzig-Wadern hat gestern zehn neue Corona-Fälle gemeldt. Sechs Fälle wurden in Merzig gezählt, einer in Wadern, zwei in Beckingen und einer in Weiskirchen. Elf Personen gelten als geheilt; darunter sind vier in Merzig, zwei in Mettlach, zwei in Beckingen, einer in Perl und zwei in Losheim am See).

Derzeit sind den Angaben zufolge 116 aktive Corona-Mutationen bekannt, in allen Fällen handelt es sich um die Delta-Variante. Die vom Landkreis Merzig-Wadern berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 184,43.