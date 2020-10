Besuch in Eft-Hellendorf : Ministerin Anke Rehlinger zu Gast im Munitionsdepot

Eft-Hellendorf Wirtschafts-Ressortleiterin Anke Rehlinger besuchte den Bundeswehr-Standort bei Eft-Hellendorf.

Hohen Besuch gab es unlängst bei der Bundeswehr in Perl: Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger besuchte die Soldaten und zivilen Beschäftigten des Munitionsversorgungszentrums Süd am Standort Eft-Hellendorf, um sich vor Ort über die Aufgaben des Verbandes zu informieren. Während ihres Rundganges konnte sie sich nach Auskunft der Bundeswehr von der hohen Professionalität der Mitarbeiter überzeugen, die bei der Lagerung und Instandsetzung der Munition höchste Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Das Munitionsversorgungszentrum Süd gewährleistet mit seinem Munitionslager in Eft-Hellendorf sowie zwei weiteren Lagern in Baden-Württemberg die Munitionsversorgung der Streitkräfte für den gesamten süddeutschen Raum. Insgesamt beschäftigt die Dienststelle derzeit rund 210 Soldaten, Beamte und Angestellte an den drei Standorten. Dazu kommen etwa 120 Auszubildende der Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr in St. Wendel, die dem Verband unterstellt ist.