Sinzer Pferdetage : Hunderte Reiter satteln wieder ihre Pferde

Perl-Sinz Am Wochenende beginnen die Sinzer Pferdetage mit den Dressur-Prüfungen. Mehr als 700 Starts bei den Springen Anfang August.

Endlich kommen Pferde- und Reitsport-Freunde aus der Obermosel-Region wieder auf ihre Kosten, denn der Reit- und Fahrverein (RuFV) Dreiländereck Perl-Sinz kann wieder seine Groß-Veranstaltung auf der Anlage in Sinz durchführen. Die „Sinzer Pferdetage 2022“ beginnen am kommenden Wochenende, 29. bis 31. Juli, mit dem Dressur-Turnier. Am Wochenende vom 5. bis 7. August geht es dann mit dem großen Spring-Turnier weiter.

Beim Dressur-Turnier stehen am kommenden Freitag, 29. Juli, ab 11 Uhr Prüfungen für junge Pferde an. Der Samstag, 30. Juli, steht dann ab 8 Uhr zunächst im Zeichen des Dressur-Nachwuchses, ab 14 Uhr stehen L- und M-Dressur-Prüfungen auf dem Zeitplan. Der Sonntag, 31. Juli, beginnt um 8 Uhr mit Youngster-S-Dressuren und schließt dann am Nachmittag mit Kinder-Prüfungen.

Beim Spring-Turnier wird der RuFV Dreiländereck rund 15 Prüfungen von Klasse A bis S an den drei Turniertagen anbieten. Etwa 700 Starts mit Teilnehmern aus der Großregion stehen an. Beginnen wird das Spring-Turnier am Freitag, 5. August, mit Jungpferde-Prüfungen, an die sich weitere Spring-Prüfungen aller Klassen anschließen. Gegen 16 Uhr findet zum Abschluss des ersten Turniertages ein M**-Springen statt. Am Samstag, 6. August, sind Spring-Prüfungen der Klassen A bis S, zum Abschluss gibt es ab 16 Uhr das S*-Springen um den Preis der Sparkasse Merzig-Wadern. Auch am dritten Turniertag am Sonntag, 7. August, stehen wieder Springen der Klassen A bis S an. Zum Abschluss gibt es, wie in jedem Jahr, um 16 Uhr den Höhepunkt der Springturnier-Tage, ein schweres S*-Springen um den Großen Preis des Casino Schloss Berg.