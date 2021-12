Segen für guten Wein : Perler Winzer erbitten Gottes Segen

Weinsegung in Perl am Johannistag: Der „dritte Weihnachtsfeiertag“ ist traditionell das Erntedankfest der saarländischen Winzer von der Obermosel. Die eigentliche Weinsegnung nahm Diakon Benno Wolpertinger (links) vor, die Predigt hielt Pfarrer Uwe Janssen (rechts). Foto: Ruppenthal

Perl An der Obermosel stand am Johannistag, dem 27. Dezember, traditionell die Segnung des aktuellen Weinjahrgangs an.