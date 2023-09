Handlese am frühen Mittwochmorgen Weinlese mit Ministerin Berg: Kostproben und Anekdoten versüßen die Arbeit

Bei strahlend blauem Himmel und sachtem Sonnenschein lösen sich allmählich die Nebelfelder über dem Moseltal auf. Der Anblick, der sich Landwirtschaftsministerin Petra Berg am gestrigen Mittwoch bot, scheint fast schon paradiesisch. Auch in diesem Jahr packte die Chefin des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz wieder bei der Weinlese im Dreiländereck mit an. Mit festem Schuhwerk, einer „Leseschere“ für die Traubenernte und einem leeren Eimer ging es für die Ministerin am frühen Morgen in einen der Weinberge des Weinguts Hartmann.