Interview mit Philip Hoffmann Das sagt der Präsident der Saarländischen Winzer zum Weinjahrgang 2024

Interview · Jetzt ist es amtlich: Die Weinlese in der Gemeinde Perl wird am 16. September beginnen. Das legte der Leseausschuss fest. Der Präsident der saarländischen Winzer erklärt, warum das so ist – und was er sich vom Jahrgang 2024 erhofft.

09.09.2024 , 07:23 Uhr

Der Leseausschuss um Vorsitz Ralf Uhlenbruch (rechts) und den Präsidenten der saarländischen Winzer, Philip Hoffmann (links), legte den allgemeinen Start der diesjährigen Weinlese auf den 16. September. Foto: Philip Hoffmann