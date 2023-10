Zum Abschluss des Weinjahres Wein- und Kellerfest steigt wieder in Perl

Ein fester Bestandteil des Wein- und Kellerfestes ist die Live-Musik: Im Marienkeller des Weingutes Ollinger-Gelz unterhält am Samstag und Sonntag Christian Paltz die Gäste. Am Freitag, 27. Oktober, spielen im Frutenkeller des Weingutes Herber die Zuppelmusiker, am Samstag, 28. Oktober, soll hier Dr. Beat für Stimmung sorgen. Im Mosellandkeller gibt es am Freitag und Samstag Musik mit DJ Heiko und am Sonntag, 29. Oktober, ein Programm verschiedener Musikvereine. In der Champusscheune des Sekthauses Gerd Petgen in Sehndorf spielen am Samstag, 28. Oktober, Denis und Martina, am Sonntag, 29. Oktober Franco Jaqués und am Montag, 30. Oktober, steigt hier zum Abschluss eine After-Work-Party mit Marco Boesen. Der Lampertskeller bietet am Freitag und Samstag Musik mit DJ Rudi an. Im Festzelt der Weinarena des FC Perl soll am Freitag und Samstag fetzige Rock- und Popmusik von DJ Sonic und DJ X-Live die Gäste in Stimmung bringen.