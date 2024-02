Am Nachbartisch saß A-Promi Warum ein Star-Koch aus dem Saarland dreimal in 24 Stunden im selben Restaurant essen ging

„Bilden sich vor vor einem Restaurant Schlagen, macht mich das als Koch und Gastronom natürlich neugierig“, schreibt Bau in seiner aktuellen Kolumne für die Tageszeitung „Die Welt“. So auch vor vier Jahren, als er mit seiner Frau in Rottach-Egern am Tegernsee spazieren war und am Restaurant „Haubentaucher“ vorbei kam. „Da standen Menschen an wie sonst nur vor dem Louis-Vuitton-Laden in München“, wunderte sich der saarländische Top-Koch. Zudem hatte er noch nie etwas von dem Laden gehört. Da Lokale mit vielen Leuten davor eigentlich immer gut seien und es auch eine Kuchentheke gegeben hätte, reihte sich Christian Bau mit seiner Frau einfach in die Warteschlange ein.