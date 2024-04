Perl Wanderer aus Frankreich machen sich in Perl auf den Weg nach Paris

Die Wanderer sind Mitglieder der französischen Wanderbewegung FFRandonnée, der 180 000 Laufbegeisterte in Frankreich angehören. Die Vereinigung veranstaltet im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris einen Sternmarsch in die Hauptstadt über sieben verschiedene Routen, dazu zählen auch Wege in Grand Est. Zunächst war der Start in Schengen vorgesehen, wegen Hochwassers wurde der Laufstart ans Schengen-Gymnasium in Perl verlegt. Die Wanderer laufen tägliche Etappen von 25 Kilometern und wollen am 10. Mai in Paris eintreffen.