Wallfahrt : Perler Pilger brechen nach Klausen auf

Perl Zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus machen sich die Pilger am Sonntag, 25. August, auf zum Wallfahrtsort.

Die Fahrradfahrer werden um 8 Uhr am Schengen-Lyzeum in Perl Richtung Klausen starten und nach der Messe in Klausen wieder zurückfahren – Teilstrecken auf der Rückfahrt mit der Bahn. Die Fußwallfahrer werden am Morgen zunächst mit dem Zug bis nach Föhren fahren und von dort aus dann die etwa 14 Kilometer lange Strecke bis nach Klausen zu Fuß in Angriff nehmen. Die Abfahrtszeit des Zuges am Bahnhof Perl ist um 9.45 Uhr. In Besch und Nennig ist kein Zustieg möglich. Ankunft in Föhren ist um 11 Uhr.Dort beginnt nach einem Imbiss um 11.45 Uhr die Fußwallfahrt nach Klausen.