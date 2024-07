Vorstellung neue Weinkönigin und Programm Moselweinfest Zwei Schwestern tragen die Moselweinkrone

Zwei Schwestern aus dem Perler Ortsteil Büschdorf werden den saarländischen Moselwein in der kommenden Saison vertreten. Der Festausschuss Saarländisches Moselweinfest hatte in die Caesar‘s Bar des Victor‘s Residenz-Hotels Schloss Berg eingeladen, wo Sophia Hoffmann als neue Weinkönigin vorgestellt wurde. Ihre Schwester Anna wird sie in dem neuen Amt als Prinzessin unterstützen. Sophia erfüllt sich mit dem Amt der Weinkönigin einen Kindheitstraum, wie sie sagt. Schon als kleines Mädchen war sie mit ihrem Opa, dem langjährigen Perler Bürgermeister Toni Hoffmann, auf vielen Festen unterwegs, auf denen die Gemeinde Perl den Moselwein präsentierte. Als Prinzessin hat sie sich kurzerhand ihre Schwester zur Seite genommen.