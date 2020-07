Ferienprogramm der Villa Borg : Spannende Römerwelt zum Mitmachen

Borg Für Kinder von 10 bis 14 Jahren hat die Römische Villa Borg mit dem Jugendbüro Perl-Mettlach und dem Museumspädagogen Marcus Gruner ein buntes und spannendes Programm zusammengestellt. Von Dienstag, 4. August, bis Freitag, 7. August, können die Kinder in die lebendige Welt der Römer eintauchen.

An dem Dienstag dreht sich alles um das Thema „Münzen“: von der Ausgrabung bis zur Dokumentation, Entstehung, Münzsystem, Beschriftungen, Wert und vieles mehr. Zum Abschluss werden auch selbst Münzen geprägt. Mittwochs tragen Mann und Frau römische Kleidung. Wer trug was? Tunika, Peblos, Fibeln oder wo kommt die Hose her? Es werden Gürtel geflochten und Gewandnadeln hergestellt und ausprobiert. Verschiedene römische Jagdwaffen werden am Donnerstag vorgestellt und einige ausprobiert. Ein tönernes Schleudergeschoss wird im Workshop geformt und eines aus Metall gegossen.