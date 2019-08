Besch : Am Montag Vollsperrung wegen Kanalarbeiten

Besch Wegen Kanalarbeiten ist am kommenden Montag, 12. August, in Besch der Bereich Franziskusstraße und Perler Straße voll gesperrt. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Eine Umleitung wird ausgewiesen, heißt in der Pressemitteilung aus dem Perler Rathaus weiter.