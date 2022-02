Saisonstart : Römische Villa Nennig legt wieder los

Nennig Am kommenden Dienstag, 1. März, öffnet die Villa mit dem berühmten Mosaikboden zur neuen Saison.

Es ist eine kleine Reise wert. Am Dienstag, 1. März, startet die Römische Villa Nennig in die neue Saison. Sie zählt wegen ihres prachtvollen Mosaikbodens zu den bedeutendsten Beispielen römischer Kunst nördlich der Alpen und zu den wenigen, die heute noch am originalen Fundplatz zu besichtigen sind. Sie gehört zu den überregional herausragenden archäologischen Denkmälern des Saarlandes und zieht jedes Jahr staunende Besucher aus aller Welt an.