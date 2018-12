Vier Verletzte forderte an Weihnachten ein Wohnhausbrand in Freudenburg, kurz hinter der Landesgrenze gelegen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag brach das Feuer gegen 6.30 Uhr in der Frühe in einer Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Gartenstraße aus. Rasch entwickelte sich ein starker Brand. Bereits nach 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Insgesamt waren 110 Helfer im Einsatz.

Laut Ermittlungen der Polizei hatte eine Jugendliche in der betroffenen Wohnung mit einem Föhn ihre Matratze aufwärmen wollte. Bei dem Versuch, die Matratze auf eine kuschelige Temperatur zu bringen, war sie eingeschlafen. Den Föhn hatte sie allerdings nicht ausgeschaltet. Durch das heiße Gerät geriet die Matratze in Brand. Vater und Tochter wachten auf und brachten die Matratze auf den Balkon. Sie versuchten das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen. Dann gingen sie wieder zu Bett. Kurze Zeit später flammte das Feuer allerdings wieder auf und breitete sich vom Balkon weiter in dem Haus aus. Der dadurch verursachte Schaden liegt Schätzungen zufolge bei und 200 000 Euro.

Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die Minustemperaturen am Morgen. Das Löschwasser gefror auf der Straße und machte diese spiegelglatt. Anwohner unterstützten die Feuerwehr bei dem Abstreuen mit Salz, des weiteren wurden die Einsatzkräfte auch mit Kaffee und Tee von den Nachbarn versorgt. Auch der DRK Ortsverein Saarburg stellte warme Getränke bereit. Von der Feuerwehr wurde das Technische Hilfswerk aus Saarburg zur Unterstützung nachgefordert. Um die Glutnester unter dem Dach abzulöschen war der Einsatz der Rettungssäge des THW erforderlich: Von der Drehleiter aus wurde das Blechdach geöffnet und die Glutnester abgelöscht.