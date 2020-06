Perl : Frisches aus der Region am Kreisel Maimühle

Fünf heimische Produzenten bieten fortan jeden Samstag ihre Waren am Regionalhäuschen in Perl an. Dort finden sich (v. l.) Josef Jacoby, Obstbauer aus Tünsdorf, Dennis Hösch, Bäckerei Schampaul in Perl, Claudia Müllenbach, Essig- und Wildkräuterprodukte, Sarah Selbach, Mannebacher Käserei, sowie Frederic und Edyta Theis vom Restaurant/Vinothek Alte Maimühle in Perl. Foto: Ruppenthal

Perl Fünf Betriebe aus der Umgebung von Perl stellen jeden Samstag einen kleinen Regionalmarkt am Straßenrand auf die Beine.

Hochwertige Lebensmittel aus heimischer Produktion stehen hoch im Kurs. Frisch und regional ist „in“ – und in Corona-Zeiten ganz besonders. Josef Jacoby (48), Bio-Obstbauer und Betreiber einer Baumschule in Tünsdorf, setzt nun voll auf diese Qualität: In Perl hat er kurz vor dem Kreisel Maimühle direkt an der Bundesstraße 419 ein Regionalhäuschen installiert, wo per Automat „Natur pur rund um die Uhr“ angeboten wird.

Zudem hat er jetzt vier engagierte Mitstreiter gefunden, so dass hier jetzt samstags ein regelrechter kleiner „Bauernmarkt“ entstanden ist. Josef Jacoby bietet in der Zeit von neun bis 17 Uhr frisch geerntetes Obst und Gemüse aus eigener Produktion an. Claudia Mühlenbach steht mit Essig- und Wildkräuterprodukten parat. Sarah Seelbach präsentiert Mannebacher Käse. Dennis Hösch von der Bäckerei Schampaul bietet dazu die passenden frischen Backwaren an. Und auch die „Alte Maimühle“ von Frederik und Edyta Theis ist mit von der Partie und wartet mit leckeren Gerichten und Produkten zum Mitnehmen aus der Mühlenküche auf. Portionsweise und sachgerecht vakuumverpackt müssen die vom Küchenchef bestens zubereiteten Speisen zu Hause nur noch erwärmt werden.

Obwohl dieser Samstagsmarkt „Frisch und regional“ am Perler Regionalhäuschen ganz neu ist, herrschte schon zum Auftakt ein ständiges Kommen und Gehen. Nachdem die regionalen Frischeangebote von Josef Jacoby und seinen vier Mitstreitern so gut angenommen werden, sollen nun noch entsprechende Hinweisschilder entstehen und zudem auf die Parkplätze in der Straße „Zur Maimühle“ und im gegenüberliegenden „Sabelweg“ hingewiesen werden. Zudem soll der regionale Frische-Markt am Perler Regionalhäuschen offensiv beworben werden, damit er auch nachhaltig eine Erfolgsgeschichte wird.