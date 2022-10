Äppelfeschd auf dem Moselgau am 8. und 9. Oktober : Wo der Apfel zwei Tage lang zum Erlebnis wird

Borg/Tettingen-Butzdorf Beim Äppelfeschd im Dreiländereck dreht sich am kommenden Wochenende alles um die Frucht, die für unsere Region typisch ist.

Am Sonntag , 16. Oktober, zehn Uhr, startet Wolfgang Schmitt, Vorsitzender der Viezstraße, zur Viezwanderung entlang der Streuobstwiesen im Mühlental. Treffpunkt ist zehn am Menninger Bürgerhaus in der Saarfelser Straße. Die fünf bis sechs Kilometer lange Tour dauert schließt mit einer Viezprobe und einem Imbiss in der Kelterei Schmitt. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen unter Tel. (0 68 61) 93 93 674 oder Mail wo.schmitt@t-online.de.

Am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, setzen die Gastgeber die Tradition fort – nach einer langen Wartezeit. „Wegen der Corona-Pandemie konnte das traditionsreiche Äppelfeschd an der saarländischen Obermosel zwei Jahre lang nur mit erheblichen Einschränkungen stattfinden“, schreiben die Verantwortlichen des Vereins „Viezstraße“, der das Fest auf die Beine gestellt hat. „Das soll nun ein Ende haben.“ Demnach öffnen die Scheunen, Probierstuben und Stände in Tettingen-Butzdorf und Borg am Samstag um die Mittagszeit. Mit einem Frühschoppen geht die 26. Auflage des Äppelfeschdes am Sonntag um 11 Uhr weiter. Um 14 Uhr begrüßt der Schirmherr, Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch, in Borg die Gäste. Mit von der Partie sind die Merziger Viezkönigin Lea I. sowie zahlreiche weitere Majestäten und Ehrengäste aus der Region.

Bei der Veranstaltung machen die Gastgeber laut Pressemitteilung den Apfel in vielen Variationen erlebbar. „Verkostet werden kann er als Frucht, als Saft, Viez, Apfel-Wein, -Sekt. -Schnaps und -Likör; als Kuchen, Marmelade oder Äppelschmier, einem Brotaufstrich.“ Auch Deftiges steht demnach auf dem Speiseplan – die ortstypischen „Treipen“, die gebratene Blutwurst, oder gekochtes Rindfleisch mit Remouladensauce; was als moselfränkisches Feiertagsessen: gilt. Die Verkaufsstände in den Betrieben und der Bauernmarkt in Borg bieten Obst und Gemüse, vor allem Äpfel, Viez, Schnäpse und Liköre, Honig, Schinken, Käse und selbst gemachte Marmelade an. An den beiden Tagen gibt es Gelegenheit, sich bei den Obstbauern oder auf dem Bauernmarkt in Borg mit Äpfeln, Kartoffeln und anderen Produkten einzudecken, beim Apfelsaft-Pressen oder Korbflechten dabei zu sein und den Tag in einer der Scheunen bei Livemusik ausklingen zu lassen – genauso wie bei der Premiere des Festes 1997. In dem Jahr, in dem der Verein „Viezstraße“ als Träger der selbigen ins Leben gerufen wurde, ließen die Verantwortlichen das erste Fest steigen. Treibende Kraft waren über Jahre die frühere Landtagsabgeordnete Irmtraut Engeldinger und ihr Ehemann Alois. 2017 wurde sie zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Zum Nachfolger wurde Wolfgang Schmitt gewählt.