Ergebnisse der Kommunalwahlen Vieles bleibt konstant in den Ortsräten der Gemeinde Perl

In der Gemeinde Perl haben sich nach der Kommunalwahl zwischenzeitlich einige Ortsräte zum ersten Male getroffen, bei denen die Ortsvorsteher nicht gewechselt haben. So auch in Büschdorf, wo die CDU ihre Mehrheit aus den vergangenen Jahrzehnten behalten hat; mit 115 Stimmen (68 Prozent) verlor sie zwar gegenüber der Wahl 2019 zwei Stimmen, konnte aber gegenüber der SPD, die jetzt wie auch 2019 jedesmal 55 Stimmen und 32 Prozent erreichte, ihre absolute Mehrheit behaupten. An der bisherigen Sitzverteilung änderte dies allerdings nichts: CDU sechs, SPD drei. Und so wurde dann auch Andreas Hoffmann einstimmig in seinem Amt als Ortsvorsteher bestätigt. Ebenso einstimmig wurde Egon Höhn zu seinem Stellvertreter gewählt. Zum Schriftführer wurde mit allen Ortsratsstimmen Ulrich Esch gewählt. Andreas Hoffmann, 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter, ist von Beruf Bankkaufmann und Abteilungsleiter des Immobiliencenters der Sparkasse Merzig-Wadern und tritt nun seine vierte Wahlperiode als Ortsvorsteher in Büschdorf an. Seit 30 Jahren ist er bereits im Büschdorfer Ortsrat für die CDU ehrenamtlich tätig. In die CDU trat Hoffmann 1986 ein. Sein vorrangiges Ziel der jetzigen Ortsvorsteherzeit ist die Schaffung von neuem Bauland, damit die bauwilligen Büschdorfer Bürger sich nicht anderweitig nach Bauland umsehen müssten und im Ort verbleiben können.