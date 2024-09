Größte Kriegsgräberstätte im Saarland Zum Kriegsende hin wurden die Opfer jünger

Die heiße Sonne lässt die parkähnliche Anlage mitten im Wald vor den Toren von Besch mit ihren blühenden Blumen in ungestörter, friedlicher Ruhe erstrahlen. Und doch sind die zumeist älteren Männer und Frauen, die hier als kleine Gruppe dem Geschäftsführer des Landesverbandes Saar vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), Carsten Baus folgen, unübersehbar ergriffen. Das kann auch nicht wirklich überraschen – schließlich hat der Volksbund an diesem Tag zu einer kleinen Führung durch die Kriegsgräberstätte Perl-Besch an der Tettinger Straße 100 eingeladen. Noch vor 79 Jahren starben kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs genau an diesem heute so friedlichen Platz viele Soldaten beim mörderischen Explodieren deutscher und alliierter Granaten. Und auch an die will der Volksbund nicht allein an den obligatorischen Volkstrauertagen erinnern.