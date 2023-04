Nach schweren Unfällen Rückbau der Überholspur am Sinzer Berg hat begonnen

Die Arbeiten zur Entfernung einer Überholspur an der B 406 zwischen Sinz und Oberleuken haben begonnen. Damit reagiert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) auf die jahrelangen Beschwerden von Sinzer Anwohnern, die sich vor allem an den Wochenenden über lautstarke Belästigungen von Motorradrasern am Sinzer Berg monierten. Auch sind auf der kurvenreichen Strecke am Sinzer Berg in den letzten Jahren einige tödliche Motorradunfälle passiert, die auf diese Rasereien zurückzuführen sind.