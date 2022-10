B406 : Unfall-Drama bei Perl: Zwei Motorradfahrer kommen ums Leben

Toedlicher-Motorradunfall: Zwei Tote hat ein schwerer Motorradunfall am Sonntag bei Perl (Saarland) gefordert. (Symbolbild) Foto: rup

Perl Eine Motorradtour ist am Sonntagnachmittag für zwei Mann tödlich ausgegangen. Die Unglücksstelle war noch am späten Abend gesperrt – was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall auf der B406 zwischen den Perler Ortsteilen Sinz und Oberleuken ereignete sich am Sonntag eine Tragödie. Auf SZ-Anfrage teilte der Sprecher der Polizeiinspektion Merzig mit, dass zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen sind. Dabei handelt es sich um einen 61-Jährigen und einen 31 Jahre alten Mann.

Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfall auf B406

Trotz sonnigem Wetter und trockener Fahrbahn seien die beiden gegen 15.45 Uhr zusammengeprallt und durch die Kollision mehrere Meter über den Asphalt geschleudert worden. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den beiden Männern nicht mehr helfen, beide starben noch am Unfallort. Über den genauen Unfallhergang wurden keine Angaben gemacht.

Die Polizei sperrte die Bundesstraße zwischen der Kreuzung zur B 407 und der L 177 auf der einen Seite sowie der Sinzer Klosterstraße auf der anderen Seite für den Verkehr. Um 20.30 war die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen. Nach der Bergung der Trümmer bleib die Straße weiterhin gesperrt, da Betriebsstoffe ausgetreten waren. Die Ermittlungen laufen indes weiter.

