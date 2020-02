Polizei in Perl sucht Zeugen : Unbekannter stiehlt 86-Jähriger die Handtasche

Die Polizei sucht Zeugen eines Handtaschendiebstahls in Perl.

Eine 86-Jährige ist am Donnerstag Opfer eines dreisten Handtaschendiebes geworden. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilte, ereignete sich der Diebstahl gegen 17.15 Uhr in der Ortsmitte von Perl. Die Frau hatte ihr Auto auf dem Behindertenparkplatz abgestellt, der zur Grenzland-Apotheke gehört. Als sie ausstieg, hängte sie sich die Tasche über die Schulter. Sie beugte sich daraufhin noch einmal in den Innenraum des Fahrzeuges – in diesem Augenblick schnappte sich ein Mann die Tasche, zog sie der 86-Jährigen von der Schulter und lief in Richtung Ortsmitte von Perl davon.