Unbekannter gefährdet Verkehrsteilnehmer am Potsdamer Platz : Autofahrer sucht nach Unfall bei Münzingen das Weite

Foto: dpa/Armin Weigel

Per l ) Sein Heil in der Flucht hat ein Autofahrer nach einem Unfall am Samstag zwischen Münzingen und Perl gesucht. Das hat die Polizei-Inspektion Merzig mitgeteilt. Der Unbekannte hat mit seinem Wagen, vermutlich einem dunkelgrünen VW, etwa 200 Meter vor dem Potsdamer Platz den linken Fuß eines drei auf vier Meter großen Hinweisschildes umgefahren, so der Polizeibericht weiter.

Als Grund für den Aufprall vermutet die Polizei, dass der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen war. Das Schild sei ins Schwanken geraten. Es habe die Gefahr bestanden, dass es auf die Fahrbahn kippe, was für andere Verkehrsteilnehmer eine lebensgefährliche Situation dargestellt hätte. „Dennoch entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne die Polizei von der Gefahr zu unterrichten“, heißt es weiter. Spuren an der Unfallstelle ließen vermuten, dass der Unbekannte beim Wiederauffahren auf die Fahrbahn Hilfe von mehreren Personen gehabt habe. Der Unfall soll sich zwischen 12 und 17.20 Uhr zugetragen haben. Mitarbeiter der Straßen- und Autobahnmeisterei Merzig hätten die Gefahrenstelle beseitigt. Die Arbeiten seien um 20 Uhr abgeschlossen gewesen.