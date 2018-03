später lesen Polizei bittet um Hinweise Unbekannte schneiden Fruchtruten an 60 Rebstöcken ab FOTO: Friso Gentsch / dpa FOTO: Friso Gentsch / dpa Teilen

Unbekannte haben zwischen dem 12.03.2018 und dem 17.03.2018 in Perl, entlang der B 419, in einem Weinberg an etwa 60 Rebstöcken die Fruchtruten abgeschnitten. Das hat die Polizei mitgeteilt. red