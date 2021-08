Wie Corona Worte wandelt : Negativ ist das neue Positiv

Wenn sich Sprache ändert, bekommen auch alte Begriffe neue Bedeutungen. Das sieht man gerade bei der Corona-Pandemie an den Begriffen „positiv“- und „negativ“-(Test). Was werden die Kinder von heute später mit diesen Worten verbinden?

Mittlerweile ist geil auf dem Rückzug, heutige Teenies würden vermutlich eher so was wie ein „Eh, Digga, nice“ raushauen, wenn überhaupt. Normalerweise dauert es also, bis Worte etwas anderes beschreiben. Corona scheint allerdings auch hier eine beschleunigende Wirkung zu haben. Jedenfalls bei jüngeren Kindern. Kürzlich wollte zum Beispiel eine recht bestürzte Siebenjährige wissen, ob denn positiv nicht eigentlich etwas Schlechtes sei. Die Verwirrung war nach einem Radiokommentar entstanden: Der Sprecher hatte eine positive Nachricht beim Wetter ankündigt. Zur Überraschung der Kleinen folgte jetzt aber kein Hinweis auf Kälte, Dauerregen, Gewitter oder Sturm, sondern darauf, dass es weniger Niederschlag und mehr Sonne geben solle – was für Kinder diesen Alters ja die Aussicht auf Freibad und Eis bedeuten würde – und damit klar etwas Gutes.