SZ-Dorfspaziergang durch Borg Borg punktet mit vielen rührigen Vereinen

Das goldgelbe Leinsamenöl zu testen, ist eine Verlockung, der niemand an diesem Samstagnachmittag in Borg widerstehen kann. Während Tim Rauen vor seiner schmucken Ölmühle frisches Baguette bereitstellt, sorgt Schwester Lea für die passenden Gewürze. Und die appetitlichen Kanapees, die Mutter Ursula serviert, finden ebenfalls begeisterte Abnehmer unter den Teilnehmern des SZ-Dorfspaziergangs in Borg.