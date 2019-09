Schon wieder : Feuer in Perl – Strohballen stehen in Flammen

Feuer in Perl – Strohballen stehen in Flammen

Perl Landwirt schreitet mit Familie gegen den Brand ein.

Wie in den vergangenen Wochen immer wieder im Saarland geschehen, hat es jetzt auch einen Bauern nahe der luxemburgischen Grenze erwischt. Dort standen am Montagnachmittag (2. September) mehrere Strohballen in Flammen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, war der Landwirt in Perl durch weithin sichtbaren Qualm gegen 14 Uhr darauf aufmerksam geworden. Mit Hilfe von eilig herbeigerufenen Familienmitgliedern gelang es dem Mann, die Flammen mit Feuerlöschern selbst zu löschen. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken. Der Schaden soll sich auf 600 Euro belaufen. Unterdessen gehen die Ermittler abermals von Brandstiftung aus.