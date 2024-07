Sportpark in Perl Ein Millionen-Projekt nimmt Formen an

Fußball-Stadien im Saarland und ihr Rasen – oft ist das eine unendliche Geschichte. In der Landeshauptstadt Saarbrücken ist das so, aber auch beispielsweise in Piesbach, wo Bezirksligist SG Nalbach-Piesbach wegen Pfusch am Bau anderthalb Jahre nicht auf seinem Platz spielen konnte.