Jahreshauptversammlung Spvgg. Faha-Weiten blickt auf Saison zurück

Der Hauptgeschäftsführer der Spielvereinigung (Spvgg.) Faha-Weiten, Nico Beining, will nicht mehr als erster Mann im Verein kandidieren. Das gab er auf der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in Weiten bekannt. „Anfang 2019 wurde ich zum Chef unseres Vereins gewählt und hatte mir dann vorgenommen, zusammen mit dem neuen Vorstand den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er einmal war: in die Mitte der Dorfgemeinschaft und ein Teil von Weiten und auch Faha zu sein, wobei Letzteres sich als Weitener Bürger in Faha etwas schwierig gestaltet“, sagte Beining.