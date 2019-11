Musik in der Mehrzweckhalle : Fußballer lassen Grün-schwarze Nacht steigen

Weiten Die Spielvereinigung Faha-Weiten lädt für kommenden Freitag, 15. November, zur Grün-Schwarzen Nacht ein. Beginn ist um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Weiten.

Mit Hits der 80er, 90er und aktuelle Songs soll in dieser Nacht gefeiert werden. Alex Breidt, Singer und Songwriter aus Merzig, wird mit seinem Live-Programm in der Mehrzweckhalle auftreten. Zudem erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an Getränken und Essen. Und die Spvvg-Longdrink-Bar wird wieder mit am Start sein, versprechen die Gastgeber. Die Fußballer der Spvvg Faha-Weiten und der neu gegründeten SG Leuktal freuen sich nach ihren Worten auf Tanzlustige und Leute, die gerne feiern, aus Nah und Fern.